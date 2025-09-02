ДОБРЕ ДОШЛИ, ОСМОКЛАСНИЦИ!

02.09.2025 12:25 , Мая Койчева (ПХГ )

Уважаеми родители и ученици на Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, информираме Ви, че на 9-ти септември са организирани ученически срещи с класните ръководители от 11:00 ч. за 8.а клас, профил „Хуманитарни науки“ - в кабинет 1 на Първи корпус и за 8.б клас професия „Екскурзовод“ - кабинет 2 на Първи корпус, а от 18:00 ч. в същия ден ще се проведат родителски срещи отново за всички осмокласници.

Уважаеми родители и ученици, информираме Ви, че и тази учебна година всички възпитаници на Хуманитарна гимназия ще получат комплект безплатни учебници по задължителната подготовка. Всеки ученик е задължен да пази поверените му учебни пособия, тъй като при загуба, повреда или унищожаване, ученикът е длъжен да възстанови пълния комплект учебници, които е необходимо да върне в края на учебната година.