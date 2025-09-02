Концерт в чест на Пресвета Богородица ще озвучи старинния Несебър

На 5 септември 2025 г. от 18:30 ч., в базиликата „Св. София“ в старинния Несебър, ще се състои първият откриващ концерт, посветен на християнския празник Рождество на Пресвета Богородица. Сред древните зидове на светия храм ще се въздаде благодарение на Светата Троица и ще се възпее с любов Пресветата Майка на нашия Господ.
Събитието се организира с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. Концертът ще събере на една сцена изявени изпълнители и формации, обединени в почитта си към Божията Майка.
Организатори на празничната проява са: Сливенска света митрополия, Община Несебър, Български хоров съюз и Народно читалище „Яна Лъскова – 1905“ – Несебър.