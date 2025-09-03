Насърчителни мерки за заетост и обучение

03.09.2025 09:08 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 54

Бюро по труда Сливен приема заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

Работодателите подават заявки, до изчерпване на финансовия ресурс.

Предлаганите насърчителни мерки осигуряват възможности за заетост на пълно работно време на:

продължително безработни лица

безработни с основно или по-ниско образование

безработни лица без професионална квалификация

Важно: Договорите се сключват дистанционно, изисква се Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в ССЕВ.