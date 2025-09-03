Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 03.09.2025 г.

03.09.2025 09:46 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 02.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 03.09.2025 Г.

Сливен: Служители от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са задържали криминално проявена млада жена за притежание на наркотични вещества. Проверката е извършена на 2 септември, около 15,00 часа, в град Сливен при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния и противодействие на наркоразпространението. В жената са намерени и иззети опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Задържана е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Криминалисти от РУ-Котел са задържали млад мъж за притежание на наркотични вещества. Проверката е извършена на 2 септември, около 19,00 часа, в град Котел при ежедневния контрол и наблюдение на лица, склонни към извършване на противоправни деяния и противодействие на наркоразпространението. При последвалите действия в задържания и дома му са намерени и иззети различни по вид и грамаж опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при теста за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: За броени часове криминалисти на РУ-Нова Загора са задържали двама мъже за кражба от лек автомобил. Сигналът е подаден около 11,00 часа на 2 септември. Жител на град Нова Загора е заявил, че около 15,30 часа на 31 август от личният му лек автомобил „Фолксваген Кади“, паркиран на улица в града, са откраднати документи, пари, банкови карти и други вещи. В резултата на предприетите незабавни издирвателни действия извършителите са установени. Те са двама криминално проявени мъже от същото населено място. Задържани са за 24 часа. Доброволно са предали откраднатите вещи. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /2/ и екип на РСПБЗН-Нова Загора /1/.

Късо съединение в аспиратор е най-вероятната причина за възникване на пожар в апартамент, в сливенския квартал „Стоян Заимов“. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са черна и бяла техника, 20 кв. м. опушени стени, дограма и друго имущество. Спасена е сградата.