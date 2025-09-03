Сливен, кратки вечерни новини, 03.09.2025 г., сряда

В Сливен ще се проведе XIV кастрационен маратон за дворни кучета и котки от 18 до 21 септември.
Екипи на РДПБЗН-Сливен са реагирали на 4 сигнала за пожари през изминалото денонощие.
Бюро по труда Сливен приема заявки от работодатели за участие в насърчителни мерки за заетост по Националния план за действие по заетостта за 2025 г.
Пунктът на Детската млечна кухня в кв. „Република“, бл. 39 в Сливен, ще бъде затворен за около месец заради ремонт.
Компанията "Ретал Балкан" ЕООД има нужда от квалифициран персонал с техническо образование, като насърчава повишаване на квалификацията.
Площад „Хаджи Димитър“ в Сливен ще бъде затворен за паркиране на 3, 4 и 5 септември заради провеждането на две знакови за културния и спортния календар на Община Сливен и гражданите събития - 72-рата Международна колоездачна обиколка на България и честванията по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.
Къщата музей "Хаджи Димитър" в Сливен ще работи с безплатен вход на 6 септември от 09:00 до 18:00 часа по случай 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.