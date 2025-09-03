03.09.2025 12:55 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски свика комисията по безопасност на движението в област Сливен. Заседанието се проведе традиционно преди началото на учебната година на 15 септември. Срещата днес (3 септември) в Областна администрация Сливен бе ръководена от заместник областния управител Фатме Мустафова.

Обсъдени бяха подготовката и действията на институциите по безопасността на движението във връзка с предстоящото тръгване на децата на училище. Освежена е пътната маркировка около детски и учебни заведения в област Сливен. Полицейски служители са обходили районите и са изготвили предписания. Както всяка година, в първия учебен ден ще има засилено присъствие на органите на реда по време на тържествата. Сред коментираните теми бяха паркирането около училища и детски градини, мерките за безопасно използване на индивидуални електрически превозни средства (т. нар. тротинетки) и др.

Представена бе текуща информация за дейностите по безопасност на движението по пътищата, предприети от общините, Областно пътно управление и Регионално управление на образованието – Сливен.

Главен инспектор Илиян Николов, началник на сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР-Сливен, изнесе актуална информация за пътно-транспортните произшествия. През второто тримесечие на 2025 г. в областта се отчита по-малък брой на загиналите и увеличение на тежките ПТП и ранените. Между 1 април и 30 юни са регистрирани общо 45 катастрофи с пострадали (31 през същия период на миналата година). Загиналите са трима, а ранените 53, като през тези месеци на 2024 г. те са съответно 5 и 35.