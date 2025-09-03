Сливен посреща първия „Туида рок фест“

03.09.2025 13:17 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

Тази вечер, 3 септември 2025 г., крепост „Туида“ се превръща в сцена за първото издание на „Туида рок фест“ – празник на свободния дух и силата на музиката. Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" има удоволствието да е домакин на събитието, което нямаше да е факт без подкрепата на Община Сливен.

Сливен е град със сърце, което тупти в ритъма на рока. Публиката тук винаги е доказвала, че умее да цени живата музика и да подкрепя своите изпълнители. Точно затова „Туида рок фест“ събира на една сцена най-обичаните местни групи – „Амок“, „Враджа и приятели“, „Монолог“, „Силует“, Internal Voices и „Невилс“. Те подготвят емоционално наситена и енергична вечер, която ще огласи подножието на Сините камъни.

Под открито небе, сред история и древни крепостни стени, рокът ще звучи с нова сила – обединявайки поколения и приятели, и превръщайки крепост „Туида“ в място на музика, свобода и вдъхновение.

Началото е в 18:00 часа, входът е свободен.

„Туида рок фест“ е повече от концерт – той е обещание за традиция, която ще продължи да събира сливенската рок общност и всички, които вярват, че тази музика никога не остарява.