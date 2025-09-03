03.09.2025 14:45 , Връзки с обществеността

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ се включва отново в кампанията „Седмица на отворени врати“ за туберкулоза. Тя е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. В периода 15-19 септември 2025 г. в специализирания кабинет на Отделението по пневмология и фтизиатрия на болницата /до Инфекциозно отделение/ ще се проведат безплатни прегледи. От 8 до 12 часа ще се извършва скрининг за туберкулоза, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за болестта лица.

Целта на програмата е да се намали заболяемостта от туберкулоза в страната. Тя е лечимо заболяване, ако бъде открита навреме и се проведе качествено лечение, съобразено с международните стандарти.

„Седмица на отворените врати“ се провежда по традиция четири пъти в годината. „Това е добра практика за откриване на случаи с туберкулоза и латентна туберкулозна инфекция и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата на предаване на инфекцията“, каза д-р Васислав Петров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Инициативата дава възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и повишава обществената информираност по отношение на туберкулозата като: начин на заразяване, рискови фактори, различните форми на заболяването, лечение, превенция.