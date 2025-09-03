Иван Динев – Устата с ново стендъп шоу в Сливен

03.09.2025 15:21 , Людмила Калъпчиева

На 18 септември 2025 г. Сливен ще се превърне в сцена на смях и забавление с премиерата на новото авторско стендъп шоу на Иван Динев – Устата. Събитието ще се състои в Зала Сливен от 19:00 ч.

След големия успех на спектакъла „Звездите отзад“ в България и чужбина, публиката под Сините камъни ще има възможност да се наслади на следващата порция неподправен хумор, смели признания и абсурдни истории в шоуто „Цапнат в Устата“.

Зрителите ще чуят от първа ръка разкази за:

дружното гледане на погребения на световни лидери в детската градина;

флашмоб на танца „Макарена“, преподаден в казармата;

литературни анализи и показания пред институции след всяка негова нова песен;

гастроли и любопитни преживявания в Америка, Русия и други страни;

както и още много лични и „неприлични“ истории.

Организаторите обещават шоу, след което със сигурност „ще има много обидени“, но и още повече разсмяни зрители.

Билети могат да бъдат закупени онлайн на epaygo.bg

, във всички каси на EasyPay в страната, както и в Театрална каса Сливен (ул. „Цар Освободител“ 7, срещу Историческия музей).

За резервации: 0878 860 787 или 0876 694 083.