Община Котел с богата културна програма през септември

03.09.2025 16:22 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 85

През септември Община Котел е подготвила разнообразна програма от културни събития, посветени на историята, изкуството и местните традиции.

На 5 септември в село Медвен ще се проведат традиционните Седми четения, посветени на Захарий Стоянов, с акцент върху 140 години от Съединението на България. Началото е в 10:00 ч. в залата на НЧ „Извор 1882“. Организатори са Областна администрация – Сливен, РУО – Сливен, Община Котел, Исторически музей – Котел, кметство Медвен и НЧ „Извор 1882“.

Същата вечер в село Ябланово ще се състои Вечер на носията, организирана от НЧ „Възраждане-1954“.

На 6 септември жителите и гостите на Котел ще отбележат 140 години от Съединението на България и 90 години от рождението на художника Христо Тодоров, с подкрепата на Исторически музей – Котел и Музейни експозиции – Жеравна.

На 10 септември в малката зала на НЧ „Съгласие-Напредък 1870“ ще се проведе Поетична вечер с котленски писатели, организирана от Общинска библиотека „Петър Матеев“.

На 15 септември ще бъде даден старт на новата учебна година в общинските училища и детски градини.

Септемврийската програма ще завърши на 22 септември с тържествено честване на 117 години от Независимостта на България, организирано от Община Котел.

Организаторите канят жителите и гостите на региона да се включат активно в празничните и образователни инициативи, които обединяват история, култура и традиции.