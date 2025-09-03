03.09.2025 19:11 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен посрещна състезателите в 4-ия етап от Колоездачната обиколка на България.

Лоренцо Каталдо – Италия, финишира първи в Сливен, в края на четвъртия етап от Колоездачната обиколка на България. Втори след него е Даниел Скрак от Германия, а трети – колумбиецът Мигел Анхел Чавес. Наградите на победителите връчи кметът Стефан Радев.

Той поздрави всички състезатели за участието им в надпреварата и организаторите на събитието от Българската федерация по колоездене, както и спонсорите на състезанието. Радев подчерта, че Сливен има своята история в колоезденето и подкрепата на Общината към спорта изобщо, е важна част от политиката на администрацията и тя ще продължи и занапред.

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев, връчи лилавата фланелка на Темен Пардекопер – ново попълнение в отбора на „Васил Левски“.

72-рата Международна колоездачна обиколка на България включва пет етапа. Първият беше Приморско – Айтос – Бургас, 122.5 км, вторият етап - Карнобат – Казанлък, 134.2 км., третият етап - Казанлък – Троян, 118.5 км., четвърти етап - Троян – Сливен, 194.5 км. Петият етап е в Сливен, 113.9 км. Стартът е на 4 септември от 14,30 часа, а финалът - около 17 часа. След това, на площада пред сградата на Общината, ще се състои награждаване на победителите в петия етап и в генералното класиране.