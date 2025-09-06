Димитър Митев поздравява жителите на община Сливен по повод Деня на Съединението

06.09.2025 08:05 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Уважаеми съграждани,

Днес честваме едно от най-ярките събития в нашата съвременна история -Съединението на Княжество България и Източна Румелия! Нашата страна успява да защити своето право на обединение и да запази териториалната си цялост.

Актът на Съединението остава в историята като символ на национална гордост и решителност, както и като пример за успешно осъществено национално движение. България става по-силна и влиятелна държава на Балканите, което води до международно признание и укрепване на националния дух.

Днес това историческо обединение ни показва колко ценно е националното единство, то демонстрира решимостта на българите в името на националния суверенитет и независимост, гордост и патриотизъм. То е пример още за самоопределение и правото на всеки народ да решава своята съдба.

Въпреки че Съединението е постигнато с военни средства, то също така показва умението на българските лидери да използват дипломатически средства и преговори, за да утвърдят новото положение и да избегнат конфликти.

Днешният празничен ден носи дълбок смисъл за нас като народ и остава вкоренен в колективната ни памет като символ на национално единство, независимост и гордост!

Честит празник!

Димитър Митев

Председател на Общински съвет - Сливен