04.09.2025 11:04 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 14 минути | 0

На територията на Областната дирекция е създадена организация за недопускане на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязване на Съединението на България-6 септември и Деня на независимостта на България- 22 септември. От 5 до 9 септември и от 19 до 23 септември е осигурено засилено полицейско присъствие на територията на районните управления Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпленията срещу собствеността и личността и осигуряване на пътна безопасност.

Остава засилен контролът по автомагистрала „Тракия”, където денонощно има екипи на сектор „Пътна полиция”-Сливен. По магистралата, първокласните и второстепенни пътища се осъществява линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозночени автомобили. През целия период са предвидени специализирани полицейски операции, свързани с недопускане на водачи, употребили алкохол, и/или наркотични вещества и контрол на скоростните режими. Ще се осъществява и контрол на двуколесните пътни превозни средства и особено на водачите на индивидуални електрически превозни средства. Ще се осъществява контрол при въведени ограничения от Агенция "Пътна инфраструктура".

При възникнала необходимост движението ще се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция”.

ОДМВР-Сливен предупреждава гражданите да бъдат внимателни, бдителни и да не оставят личните си вещи без надзор. Водачите да бъдат толерантни към останалите участници в движението, да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана пили.