Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 04.09.2025 г.

04.09.2025 11:06 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 12 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 03.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 04.09.2025 Г.

Сливен: Специализирана операция по линия „Данъци“ е проведена в началото на седмица на територията на град Сливен и общината. Акцията е с цел установяване на нарушения и престъпления, свързани със Закона за счетоводството, както и избягване установяването и плащането на данъчни задължения от регистрирани търговци. Екипи на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“- ОДМВР-Сливен, ТД НАП Бургас- фискален контрол, и ОДБХ са извършили проверки в редица търговски обекти. Констатирани са нарушения за неиздаване на касов бон; издаване на документ, наподобяващ визуално служебен бон; установена разлика в касите; установени са фискални устройства, които работят в нарушение на правилата като не изпращат информация до НАП за извършените плащания. За тези нарушения са съставени актове от компетентните органи.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от служебен автомобил. На 3 септември, около 08,00 часа, 47-годишен мъж е съобщил за извършена взломна кражба от служебен лек автомобил „Форд Рейнджър“. Заявена е кражба на електрически и други инструменти. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /2/, екип на РСПБЗН-Твърдица /1/ и екип на РСПБЗН-Нова Загора /3/. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите.