04.09.2025 12:07 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Сливен през периода 2022 - 2024 година.

Данните може да намерите в прикачения файл.