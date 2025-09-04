Сливен. Новини от източника. Последни новини

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Сливен през периода 2022 - 2024 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Сливен през периода 2022 - 2024 година.

Данните може да намерите в прикачения файл.

