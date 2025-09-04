04.09.2025 12:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Сливен към Община Сливен започва записване на деца и ученици за учебната 2025/2026 г.

Дейностите в Центъра са безплатни и са предназначени за деца /в предучилищна подготвителна група - шестгодишни/ и ученици, записани и посещаващи училища на територията на община Сливен.

Участието на желаещите да се включат в дейностите и формите на ЦПЛР – ДК – Сливен се осъществява чрез подаване на заявление. То може да се изтегли от прикачения по-долу файл, или да се получи на хартиен носител в Центъра на адрес - гр. Сливен ул. „П. Славейков“ № 8.

Срокът за записване на ученици за учебната 2025-2026 г. е от 10 септември до 25 септември.

След изтичане на обявения срок деца могат да се записват само при наличие на свободни места в школите.

Всяко дете/ученик може да се обучава най-много в три форми, предлагани в Центъра.