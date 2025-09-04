В Сливен започна втората Творческа академия за таланти

04.09.2025 14:51 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С пресконференция в Сливен беше поставено началото на втората Творческа академия за таланти. На нея менторите – оперната прима Татяна Шиварова, маестро Георги Калайджиев и поетът и писател Деньо Денев очертаха върху какво ще работят в поверените им майсторски класове. От името на кмета Стефан Радев заместник-кметът Пепа Чиликова благодари на тримата почетни граждани на Сливен, че се включват и тази година в инициативата и талантите ще имат възможност да черпят знания и вдъхновения именно от тях.

„Дори за втори път – това събитие се разраства. Миналата година академията приключи с един съвместен концерт. Тази година академията е от 5 до 11 септември и ще завърши с два концерта. Радва се и на по-голям интерес. Участниците са около 30, а разбирам, че вече има запитвания и за следващата година. Вярвам, че Творческа академия за таланти ще се превърне в традиция“, каза Чиликова.

„Интересът наистина е голям. Още на третия ден, след обявяване на академията, местата бяха запълнени. Много интересно тази година в нашия клас ще бъде участието на един от инструменталистите при маестро Калайджиев. Той свири на обой при него и ще пее при мен. Ученикът ще се качи на сцената и на двата финални концерта“, обясни оперната певица Татяна Шиварова.

Тя изрази задоволство, че тази година в майсторския й клас, всички участници са от България. Има и едно момиче от Сливен. В класовете ще бъде наблегнато на италианския репертоар. Оперната прима ще работи заедно със съпруга си – италианския пианист и диригент Марцио Фуллин.

„В нашия клас са заявили участие ученици, студенти и млади автори. Това показва, че желанието е в широк диапазон от възрасти“, каза на свой ред поетът и писател Деньо Денев.

Той изтъкна, че произведения на двама участници от миналогодишната академия, са били публикувани в авторитетните издания „Везни“ и Пламък“.

„Чувствата ми са много топли и позитивни, че отново съм у дома и имам удоволствието да съм част от академията. Адмирации към Община Сливен, че отново организира това събитие“, заяви маестро Георги Калайджиев.

Той обясни, че тази година на сцената ще бъде качена приказката „Карнавал на животните“.

И тримата видни сливналии благодариха на Община Сливен за добрата организация на събитието. То се организира от Общината, по идея на Татяна Шиварова.

Творческата академия ще продължи до 11 септември. Двата финални концерта са на 10 и 11 септември в зала „Сливен“. В първия ще участват музикантите и учениците от класа на Георги Калайджиев, във втория – на Татяна Шиварова. И в двата е предвиден рецитал на участниците в класа на Деньо Денев. Събитията започват в 18 часа. Входът е свободен.