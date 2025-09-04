Сливен, кратки вечерни новини, 04.09.2025 г., четвъртък

04.09.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 117

Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 69.8 години, докато при жените е по-висока – 77.6 години.

На 12 септември (петък) от 10:00 до 12:30 ч. всички желаещи ще могат да посетят оперативната база за спешна помощ по въздух (HEMS) в Сливен.

На територията на Областната дирекция на МВР Сливен е разработен план за предотвратяване на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязването на Съединението на България на 6 септември и Деня на независимостта на България на 22 септември.

Специализирана операция по линия „Данъци“ е проведена в началото на седмица на територията на град Сливен и общината.

От 5 септември в Сливен започва второто издание на Творческа академия за млади таланти.

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Сливен към Община Сливен започва записване на деца и ученици за учебната 2025/2026 г.

Детската млечна кухня в Сливен информира своите абонати, че за по-голяма сигурност при достъп до платформата за закупуване на ваучери „Виртуална кухня“ вече ще се използва двуфакторна автентификация.

Финалният етап на Колоездачната обиколка на България стартира днес следобед в Сливен.