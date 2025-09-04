Информационен бюлетин за пленарната сесия - 8-11 септември 2025 г.

04.09.2025 15:59 , Людмила Калъпчиева

Състоянието на Европейския съюз: дебат с Урсула фон дер Лайен

В сряда председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен ще изнесе първата си реч за състоянието на ЕС след преизбирането й, след което ще последва дискусия с евродепутатите.

Евродепутатите ще разгледат търговското споразумение между ЕС и САЩ

В сряда евродепутатите ще обсъдят с Комисията и Датското председателство на Съвета подробностите по търговското споразумение със САЩ, както и възможни споразумения с други страни.

Украйна: Парламентът ще обсъди европейските гаранции за сигурност с Кая Калас

Във вторник сутринта членовете на ЕП и Върховният представител Кая Калас ще обсъдят гаранциите за сигурност и справедлив мир за Украйна, както и пътя на страната към членство в ЕС.

Газа на ръба на кризата: Парламентът ще гласува резолюция

Във вторник евродепутатите и Кая Калас ще обсъдят действията на ЕС за справяне с глада в Газа и необходимостта от освобождаване на заложниците и преминаване към решение с две държави.

Президентът на Молдова Мая Санду ще се обърне към Европейския парламент

Във вторник по обяд президентът на Република Молдова Мая Санду ще се обърне към членовете на Европейския парламент по време на официално заседание.

Нови правила за намаляване на отпадъците от текстил и храни

Във вторник се очаква Парламентът да даде окончателното си одобрение на нови мерки за предотвратяване и намаляване на отпадъците от храни и текстил в целия ЕС.

Преразглеждане на Директивата за пакетните туристически пътувания

В сряда ЕП ще обсъди, а в четвъртък ще гласува по-добра защита за пътниците и гаранции за правата им на възстановяване на суми в случай на прекъсване на пътуването и фалит на туроператора.

Сателитни смущения: заплахи за авиацията и морския транспорт

В сряда Европейският парламент ще обсъди руските опити за фалшифициране и заглушаване на сателитна навигация и нуждата Европа да им противодейства.

Горски пожари и горещи вълни: подобряване на готовността на ЕС

Във вторник членовете на ЕП ще обсъдят необходимостта от засилване на помощта и готовността на ЕС след опустошителните горски пожари в Южна Европа през лятото.

Парламентът иска обществените търгове да се фокусират върху нещо повече от най-ниската цена

ЕП ще обсъди в понеделник и ще гласува във вторник своите приоритети за предстоящата ревизия на рамката на ЕС за обществените поръчки.

Насилие и потискане на протестите в Сърбия

Във вторник членовете на Европейския парламент ще обсъдят с представители на Съвета и Комисията продължаващото използване на сила срещу протестиращите в Сърбия.

Приоритети за финансиране на общата селскостопанска политика след 2027 г.

В сряда членовете на Европейския парламент ще гласуват доклад, в който се определят визията и исканията на Парламента за общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС след 2027 г.