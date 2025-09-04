04.09.2025 16:38 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Организационни въпроси и неуредени междусъседски разногласия бяха част от поставените казуси от граждани в приемния ден на кмета Стефан Радев. Жители на общината имаха възможност да обменят с градоначалника идеи по различни теми.

Радев бе запознат с въпрос за нарушаване на обществения ред в квартал на Сливен. Друг казус бе относно муждублоковото пространство и режима на паркиране пред жилищен блок в града. Кметът се ангажира с детайлна проверка по някои от въпросите. По други обясни, че Общината ще съдейства и ще търси компромисно решение. По трети - той отчете, че местната администрация не разполага с необходимите компетенции и законовия основания и посъветва гражданите да се обърнат към съответните институции.

Жители на Сливен използваха случая да благодарят на Стефан Радев за оказаното съдействие по случаи от предходни приемни дни. Благодарност изразиха и представители от смесен хор „Туида“ в Сливен, които през последните години също се радват на подкрепа и съдействие от страна на Общината. Пред градоначалника те споделиха бъдещите си творчески идеи и търсене на възможности за още повече изяви, както в родния Сливен, така и в други градове.

Заместници на Стефан Радев също имаха приемен ден за граждани. Пред тях бяха поставяни лични и служебни въпроси, казуси относно пътната инфраструктура, ремонтни дейности и от сферата на градоустройството.

Кметът и неговият екип провеждат ежемесечни приемни с граждани. Те протичат през първия четвъртък на всеки месец през годината. Записването се извършва три дни преди това – в понеделник, от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите – източен вход на Общината. Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.