ОДБХ-Сливен предприе мерки по сигнали на граждани

Във връзка с постъпили оплаквания от граждани за силна миризма на оборска тор, която се усеща в югоизточната част на Сливен, бе извършена проверка от Областна дирекция по безопасност на храните - Сливен.

Установено е, че миризмата се дължи на наторяване с оборска тор на ниви в местността Рамануша в землището на града. Незабавно започна заораване на разпръснатата тор, като се очаква до края на седмицата миризмата да намалее и да изчезне.

На земеделския производител са дадени с предписание ясни и конкретни указания за спазване на правилата при наторяване и заораване още в същия ден на разпръскване на торовия азотсъдържащ субстрат, съгласно т. 4 от Общите мерки на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2024-2027 година.