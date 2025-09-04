Община Сливен бе отличена с почетен плакет от Българската федерация по колоездене

04.09.2025 21:32 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Финалът на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България привлече множество граждани и гости на Сливен. Тазгодишното издание на елитния международен тур завърши в града под Сините камъни.

Състезателите от заключителния, пети етап, бяха посрещнати от кмета Стефан Радев, председателя на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, заместник-кметове на общината, видни лица в спорта и граждани.

Победител в последния етап бе Павел Шостка. Вторият, преминал през финалната права, беше Никифорос Арваниту, следван от недирландеца Доминик Робер. Те получиха отличията си от кмета Стефан Радев. Той отбеляза, че Сливен се слави като столица, на колоезденето в България и изрази надежда, че тази традиция ще се затвърди още повече във времето.

„Всичко, което правим е за децата и те да спортуват повече. Предстои ни обновяване на Колодрума и още много други дейности, които да подкрепят различните видове спорт“, посочи градоначалникът. Той увери, че Община Сливен ще продължи да подкрепя колоездачната обиколка и в следващи издания. Кметът прие с благодарност връчения му почетен плакет от името на Българската федерация по колоездене, за ползотворното партньорство и съдействие в организацията на състезанието.

Бялата фланелка за най-бързия от младите колоездачи в последния етап облече Никифорос Арваниту. Лилавата фланелка - за най-активен състезател, получи Михайло Столич. Фланелката на генералния спонсор на международния тур отиде при италианеца Томазо Ригати.

Жълтата фланелка, мечта за всеки колоездач в надпреварата, облече Никифорос Арваниту.

Почетни плакети от името на Българската федерация по колоездене бяха връчени още на легендата на българското колоездене, съдията с 50-годишен стаж – Неделчо Петров и на изпълнителния директор на Държавния застрахователен институт /ДЗИ/ - Коста Чолаков.

Едно от най-емблематичните за българския спортен календар състезания се организира от Българската федерация по колоездене (БФК). Провежда се с генералната подкрепа на Държавния застрахователен институт /ДЗИ/ и спонсори.

Повече информация за класирането от финалния етап и от отборното класиране, се съдържа в прикачените по-долу файлове: