Младежи от Сливен откриват изложба на 6 септември

05.09.2025 08:54 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 62

На 6 септември младежи от Младежки Общински Съвет към Младежки Дом-Сливен ще открият изложба „Младите творят и обединяват“. Събитието се организира от 18 часа в галерия „Май“, с подкрепата на Община Сливен.

„Изкуството дава свободата да изразяваме себе си. Затова целим да насърчим всички да творят смело, показвайки колко различни и уникални са по своему. Едновременно с това, любовта към него ни обединява в едно цветно и красиво многообразие“, казват инициаторите на изложбата.

В изложбата участие взимат млади хора между 14 и 24-годишна възраст. Темата и материалите за изработка са изцяло по желание на автора.

Творбите ще останат подредени в галерия „Май“ до 1 4 септември.

С подробности можете да се запознаете във фейсбук страницата на събитието:

https://fb.me/e/5VSWvABYB