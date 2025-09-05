05.09.2025 09:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

В подножието на Сините камъни, на 3 септември се състоя първият „Туида рок фест”. В него участваха местни групи, които наситиха с много емоции, мощен звук и настроение емблематичната за Сливен Крепост „Туида“, част от обектите на РИМ - Сливен.

Жаркото слънце бе още на хоризонта, когато озвучители, осветители и изпълнители работиха неуморно, за да подготвят перфектния звук и да осигурят възможно най-незабравимото изживяване за феновете на този стил музика.

Нетърпеливата публика, от своя страна, не дочака началния час и още преди 17 часа започна да се изкачва към хълма. От най-малките представители – деца в предучилищна възраст, до хора на достолепна възраст, но млади по дух – всички заеха местата си пред сцената.

Програмата бе така подбрана, че успя да докосне всички поколения със своите специфични рок вкусове - от класически хитове, до такива със съвременно звучене, което гарантира една неповторима рок атмосфера. Аплодисментите не стихваха и след всяко изпълнение публиката скандираше за още парчета.

Първият рок фестивал в Крепост Туида - Сливен Tuida Fortress предизвика силен отзвук сред сливенската публика. Тя го определи като „най-якото музикално и културно събитие за 2025-а година“. Феновете дадоха ясна заявка - догодина искат „Туида рок фест“ да се разрасне. Повече дни, повече групи и още по-богата програма.

Тазгодишният грандиозен старт обаче нямаше да е факт без участието на любимите местни банди, сред които „Амок“, „Враджа и приятели“, „Монолог“, „Силует“, Internal Voices и „Невилс“, както и без подкрепата на Община Сливен.