РДПБЗН- Сливен ще отбележи „Седмицата на пожарната безопасност”

05.09.2025 09:56 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 18 минути | 0

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” кани гражданите и гостите на град Сливен да се включат в събитията, организирани по случай „Седмицата на пожарната безопасност”. В периода от 8 до 14 септември са планирани различни дейности с цел да се популяризира работата на противопожарните служби- дни на отворените врати, приемни за граждани, запознаване с дейността на доброволните формирования в община Сливен, занимания с деца, както и демонстрация на пожарна и спасителна техника и действия при пътни произшествия.

На 10.09.2025 г. (сряда) от 10,00 до 12,00 часа на площад "Хаджи Димитър" ще се проведе демонстративно занятие с широка програма.

Очакваме Ви!