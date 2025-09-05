Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 05.09.2025 г.

05.09.2025 09:58 , Людмила Калъпчиева

05.09.2025 09:58

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 04.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 05.09.2025 Г.

Сливен: На 4 септември, в 11,00 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие с пострадал. Произшествието е станало на път ІІІ-488, в посока от село Градец към село Ичера. По първоначални данни 31-годишен водач на мотоциклет „Сузуки“ е навлязъл в насрещната пътна лента и се е ударил в лек автомобил “Дачия“. При произшествието е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болнично заведение в град Сливен за оказване на медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Криминалисти от участък „Кв. Шести“ към РУ-Нова Загора са задържали четирима мъже за кражба на 20 броя ролонни бали с люцерна от частен имот в село Стоил войвода. Сигналът е подаден в 11,00 часа на 4 септември. Сред проведените незабавни издирвателни действия извършителите са задържани в рамките на деня. Предали за част от откраднатите бали. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /2/, екип на РСПБЗН-Твърдица /1/, РСПБЗН-Котел /1/ и екип на РСПБЗН-Нова Загора /1/.