В Сливен предстои поредна дезинсекция и дезакаризация на тревните площи

05.09.2025 10:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 47

Община Сливен продължава по график дейностите, свързани с дезинсекция и дезакаризация на тревните площи в града. Те ще обхванат детски градини, паркове, междублокови пространства социални центрове, футболни и спортни игрища, гробищни паркове. Есенната дезакаризация е предвидена за 9 септември. На същата дата ще се извърши и третата дезинсекция срещу кестенов молец.

Дейностите ще бъдат съобразени с метеорологичните условия. Препаратите, с които ще се третира, са безвредни за хора и животни, но въпреки това, се препоръчва поне 24 часа да не се навлиза в зелените площи след тяхната обработка.

Снимка: Internet