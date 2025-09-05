Сливен, кратки вечерни новини, 05.09.2025 г., петък

05.09.2025 16:23 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Община Сливен ще проведе поредната есенна дезинсекция и дезакаризация на тревните площи в града.

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен кани всички граждани и гости на града да се включат в проявите по повод „Седмицата на пожарната безопасност“, която ще се проведе от 8 до 14 септември.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Първият „Туида рок фест“ в Сливен се проведе на 3 септември в Крепост „Туида“ и предизвика голям интерес сред публиката.

На 6 септември младежи от Младежкия Общински Съвет към Младежки дом – Сливен ще открият изложбата „Младите творят и обединяват“ в галерия „Май“ от 18:00 часа.

Община Сливен получи почетен плакет от Българската федерация по колоездене за подкрепата си при организацията на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България.

ОДБХ–Сливен реагира бързо на сигнали от жители за силна миризма на оборска тор в югоизточната част на града.