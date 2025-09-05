05.09.2025 13:55 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 41

Заместник областният управител Фатме Мустафова бе гост на VII-ите четения, посветени на Захарий Стоянов и на 140-годишнината от Съединението на България. Събитието се проведе днес (5 септември) в село Медвен, където е роден големият българин.

Фатме Мустафова приветства участниците от името на областния управител Чавдар Божурски.

„В забележителния житейски път на Захарий Стоянов има една водеща идея, която не му дава покой и го води през нови подвизи към още по-големи върхове - любовта към Отечеството. Днес ние, повече от всякога, се нуждаем от подобен пример. Изразявам своята признателност към всички Вас за благородното дело. Пожелавам на съорганизаторите на четенията, на научните и музейните работници, на учениците и на техните ръководители, да бъдат все така всеотдайни в усилията си за съхраняване на българската памет!“ - се казва в поздравлението на областния управител Чавдар Божурски.

В рамките на форума бяха представени нови научни доклади за живота и творчеството на бележития наш писател, революционер и общественик. Заместник областният управител награди ученици, участвали в традиционния конкурс за есе. Тази година темата бе „Любовта на Захарий Стоянов към Родината и какво е България за мен?“. Фатме Мустафова поднесе цветя пред паметника на Захарий Стоянов.

Оперната прима Татяна Шиварова изпълни ария от „Норма“ на Белини. В края на четенията всички присъстващи импровизирано запяха „Хубава си моя горо“.

Организатори на проявата са Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието, Община Котел, Исторически музей Котел, Кметство село Медвен и Народно читалище „Извор 1882“.