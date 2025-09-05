Шивачево отбелязва 41 години от обявяването си за град

05.09.2025 14:36 , Людмила Калъпчиева

На 5 септември жителите на Шивачево честват 41 години от обявяването на населеното място за град. Датата е повод за гордост и радост, защото съчетава в себе си спомените за миналото, постиженията на настоящето и надеждите за бъдещето.

През десетилетията Шивачево се утвърди като място с богата история, традиции и трудолюбиви хора, които с обич и всеотдайност изграждат неговия облик.

„Нека заедно да продължим да създаваме един по-красив, по-модерен и по-приветлив град, в който младите да намират вдъхновение и перспектива, а възрастните – спокойствие и признание,“ заяви в поздравителния си адрес кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева.

Тя пожела на всички жители на Шивачево здраве, обединение, енергия за нови успехи, както и много щастие, благоденствие и гордост от своя дом.