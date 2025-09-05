Община Сливен отбелязва тази вечер 140 години от Съединението

05.09.2025 15:15 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

С редица прояви днес, на 5 септември, Община Сливен ще отбележи 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честването на празника ще започне в 18 ч. Представители на фолклорните клубове от Сливен и Регионален клуб „Хаджи Димитър“ на Национално дружество „Традиция“, ще понесат българското знаме с дължина 140 метра. Те ще тръгнат от улицата покрай спортна зала „Васил Левски“. Трибагреникът ще бъде воден от оркестъра на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ – Ямбол , ще премине по булевардите „Георги Данчев“ и „Цар Освободител“, за да стигне до площад „Хаджи Димитър“. Там, от 19 ч., ще се проведе общоградска церемония, с която ще бъде отбелязана бележитата годишнина. Тя ще завърши с полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Церемонията ще се проведе съвместно с 13-о бригадно командване.

В 19.45 ч. на площад „Хаджи Димитър“ ще започне концертът на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ – Ямбол.

