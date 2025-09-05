РИМ - Сливен се включи в Седмите четения, посветени на Захарий Стоянов

05.09.2025 15:17 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На 5 септември 2025 г. в котленското село Медвен се проведе седмото издание на "Захаристоянови четения", организирано от Областна администрация Сливен, РУО Сливен, Община Котел, Исторически музей Котел, Народно читалище „Извор 1882“ и кметството на с. Медвен. Участие във форума, посветен на 140 години от Съединението на България и на 136 години от смъртта на именития писател и революционер, взеха директорът на Регионален исторически музей - Сливен, доц. д-р Николай Сираков, и д-р Георги Ковачев, уредник в отдел "Археология". Подготвените от тях доклади разглеждат въпроса за участието и приноса на Захарий Стоянов за Съединението, както и връзката му с град Сливен.

След края на четенията доц. Сираков и д-р Ковачев поднесоха цветя пред паметника на Захарий Стоянов в Медвен в знак на почит към личността и делото му.