05.09.2025 15:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 49

След откриването на новата сензорна линия на държавната граница с Република Турция, премиерът Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ посетиха Координационния център в Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Елхово. Служителите на дирекцията демонстрираха техническите възможности за видеонаблюдение и контрол на границата. Премиерът благодари на полицаите за денонощните им усилия по опазването на най-натоварената външна граница на ЕС. Министър-председателят увери служителите, че държавата ще продължи да инвестира в подобряването на условията на труд и в ново оборудване.