Продължава асфалтирането на улици в населени места в община Сливен

05.09.2025 17:08 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 54

Продължават дейностите по асфалтиране на улици в населени места в община Сливен. По някои от тях никога не е имало асфалтова настилка. Към момента са ремонтирани 17 730 кв м.

Към днешна дата се извършва цялостно асфалтиране на една от улиците в село Малко Чочовен. Днес кметът Стефан Радев посети обекта, заедно с Никола Младенов, началник отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Сливен. Те направиха оглед и в селата Градско и Новачево, където дейностите вече приключиха. В Градско е асфалтирана една улица, която е била с изцяло разбита настилка и сега хората са много доволни, каза кметът Ведат Мустанов. Той направи важно уточнение, че при изпълнението е направена и подмяна на уличния водопровод.

В Новачево със съвсем нов асфалт са две улици, чиято настилка е била на повече от 50 години. По думите на кмета Редвин Ходжев жителите на селото оценяват това, което се прави и сами поддържат площите около пътя.

Ремонтирани са улици и в селата Стара река, Средорек, Божевци, Изгрев, Бинкос, Струпец, Селиминово. След приключване на асфалтирането в Малко Чочовен, Общината ще продължи с подобряването на пътната мрежа в населените места на изток и на юг от града.

Ремонтите по селата започнаха след като приключиха дейностите в града, по бул. Хаджи Димитър, улици в квартал „Даме Груев и други приоритетни участъци, изпълнени по график. Продължава ремонтът на булевард „Цар Симеон“ от Дамарски мост“ до „Стъкленото кръстовище“.

Кметът припомни, че догодина се планира цялостно подновяване на асфалта на булевард „Панайот Хитов“. Работата по уличната инфраструктура и благоустрояването на кварталите и населените места ще продължат.