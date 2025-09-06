06.09.2025 08:05 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Уважаеми жители на област Сливен,

На 6 септември празнуваме 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В този ден често ще звучат стиховете на народния поет Иван Вазов:

Българийо, за тебе те умряха,

една бе ти достойна зарад тях,

и те за теб достойни, майко, бяха

И твойто име само кат мълвяха,

умираха без страх.

Днес от нас не се изисква такава голяма саможертва за Отечеството. Но ние сме призвани всекидневно да отстояваме подвига на героите от Голямо Конаре, Пловдив и Сливница и непрестанно да се утвърждаваме като истински техни потомци.

Нашето съвремие ясно показва, че е все по-важно да престанем да се взираме в дребните неща, които ни разделят. Нека се обединяваме около добрите идеи, благородните каузи и делата в полза на Родината! Само така ще продължим още по-силни напред в името на България.

Честит празник!

Чавдар Божурски

Областен управител на област Сливен