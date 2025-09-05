05.09.2025 19:52 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Област Сливен | България

Областният управител Чавдар Божурски взе участие в тържествената церемония по случай 140 години от Съединението на България. Официалното честване в Сливен се състоя тази вечер (5 септември) на централния градски площад. Преди него по улиците премина празнично шествие със 140-метров национален трибагреник.

Областният управител Чавдар Божурски поднесе венец пред паметника на Хаджи Димитър и се поклони пред подвига на героите от 6 септември 1885 година.

Сред участниците в ритуала бяха още: Стефан Радев - кмет на Община Сливен, народните представители Климент Шопов и Хюсеин Хафъзов, Димитър Митев – председател на Общински съвет - Сливен, полковник Любомир Вачев – командир на 13-о бригадно командване, старши комисар Димитър Величков – директор на ОДМВР - Сливен, отец Йоан - представител на Сливенска митрополия. Цветя поднесоха общински съветници, представители на културни институти, учебни заведения, патриотични организации и граждани.

Вечерта продължи с фолклорна програма.