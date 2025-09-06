РИМ - Сливен почете 140 години от Съединението на България

06.09.2025 07:51 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

По повод 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, представители на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се включиха в ритуала по поднасяне на венци и цветя, и в тържественото шествие с националния трибагреник, които се състояха вчера.

Една от най-вълнуващите части от празничната програма бе пренасянето на българското знаме с внушителна дължина от 140 метра – символичен поклон към паметта на онези, които положиха основите на националното ни обединение. Шествието, водено от оркестъра на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ – Ямбол, премина тържествено по булевардите „Георги Данчев“ и „Цар Освободител“, за да достигне до площад „Хаджи Димитър“.

Там, пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци, се състоя общоградската церемония, организирана съвместно с 13-о бригадно командване. С поднасяне на венци и цветя жителите и гостите на Сливен отдадоха почит към героите на Съединението и към всички, които са се борили за свободна, единна и модерна България.

Честит празник