06.09.2025 08:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 43

В навечерието на 6 септември с редица прояви Сливен отбеляза 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Трибагреник, дълъг 140 метра, премина покрай спортна зала „Васил Левски“, по булевардите „Георги Данчев“ и „Цар Освободител“ и достигна до площад „Хаджи Димитър“. Той беше носен от представители на фолклорните клубове от Сливен и Регионален клуб „Хаджи Димитър“ на Национално дружество „Традиция“. Оркестърът на фолклорен ансамбъл „Тунджа“-Ямбол беше начело и със свои изпълнения допринесе за празничната атмосфера. Събитието събра сливналии и гости на града, които съпроводиха националното знаме до площад „Хаджи Димитър“.

Там се състоя и общоградската церемония. Кметът Стефан Радев поздрави присъстващите и отбеляза, че Съединението е един от повратните моменти за съществуването на съвременна България.

„Само няколко месеца след Освобождението на страната ни от турско робство, надеждите на българския народ за единна България са съкрушени. Берлинският договор разкъсва българските земи на няколко части. Нашият Сливен, като център на Сливенски окръг, е един от шестте окръга, които формират новата област – Източна Румелия и остават в пределите на турската империя. Независимо от това обаче, нашите предци успяват да изградят от тази турска област на практика втора българска независима държава“, посочи в словото си кметът.

Той припомни, че Източна Румелия е по-успешната от двете български държави. Всички чужденци отбелязват икономическия напредък, който постига региона.

„Стандартът на живот тук е по-висок, отколкото в Княжеството. Гарантира се върховенството на закона, има завидна политическа стабилност. За шест години управлява второто правителство на Източна Румелия, докато в Княжество България на власт е вече десето правителство – на Петко Каравелов“, каза още Радев.

„Въпреки това нашите предци не се поколебават, че най-голямата ценност за нас българите, са свободата и независимостта. Не се поколебават да изпълнят заветите на Раковски и Левски, да продължат делото на Ботев и Хаджи Димитър, които дават кръвта си за свободата на България. Така се ражда това изумително дело на Съединението, което до много голяма степен оформя съвременните граници на България. Разбира се, защитено по блестящ начин с последвалата Сръбско-българска война“.

Кметът добави, че Съединението ни учи, че когато имаме национална цел, когато действаме обединени, заедно можем да постигнем всичко – дори срещу волята на Великите сили, подписали Берлинския договор.

„Няма как да не се гордеем с това и като българи, и като сливналии. Честит празник! Да живее свободна, съединена България!“, завърши словото си Стефан Радев.

След това той поднесе венец пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Цветя бяха поднесени от името на Сливенския митрополит Арсений. Цветя на признателност поднесоха народните представители Климент Шопов и Хюсеин Хафъзов, както и от името на Десислава Танева, Мария Белова и Татяна Султанова. Венци поднесоха също областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, командирът на 13-о бригадно командване-Сливен полк. Любомир Вачев, директорът на ОД МВР ст. комисар Димитър Величков. Цветя пред паметника поднесоха културните институти от Сливен, учебни заведения, политически партии, организации, граждани.

Церемонията се проведе съвместно с 13-о бригадно командване. След нея на площада Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ изнесе празничен концерт, който завърши с голямо празнично хоро.