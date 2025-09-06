Сливен, кратки вечерни новини, 06.09.2025 г., събота

06.09.2025 15:52 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В община Сливен продължава асфалтирането на улици в населените места, като до момента са ремонтирани 17 730 кв. м пътна настилка.

Сливен отбеляза снощи 140 години от Съединението на България с тържествена програма.

Във връзка с постъпили оплаквания от граждани за силна миризма на оборска тор, която се усеща в югоизточната част на Сливен, бе извършена проверка от Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен, която установи че миризмата се дължи на наторяване с оборска тор на ниви в местността Рамануша в землището на града.

Шеметната комедия “Креват за двама” с участието на Александра Сърчаджиева ще гостува в Сливен на 23 септември.

На 6 септември младежи от Младежки Общински Съвет към Младежки Дом-Сливен ще открият изложба „Младите творят и обединяват“ в галерия “Май”.

На 12 септември оперативната база за спешна медицинска помощ (HEMS) ще отвори врати за да може да бъде разгледана свободно от гражданите.

Днес и утре Сливен е домакин на първото издание на Blue Stones Cup – турнир по джудо.