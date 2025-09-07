Сливен, кратки вечерни новини, 07.09.2025 г., неделя

07.09.2025 16:17 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Лифтът „Сливен – Карандила“ ще работи извънредно в два понеделника през септември – на 8-ми и на 22-ри.

В сливенската галерия „Май“ бе открита изложба „Младите творят и обединяват“.

Община Сливен продължава по график дейностите, свързани с дезинсекция и дезакаризация на тревните площи в града.

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс Сливен към Община Сливен започва от 10 септември да записва деца и ученици за учебната 2025/2026 г.

На 12 септември в оперативна база за спешна помощ по въздух ще се проведе Ден на отворените врати.

Сливен ще отбележи Седмицата на пожарната безопасност в периода от 8 до 14 септември 2025 г. с дни на отворените врати, приемни за граждани, запознаване с дейността на доброволните формирования в община Сливен, занимания с деца, както и демонстрации на пожарна и спасителна техника и действия при пътнотранспортни произшествия.

На 6 и 7 септември в зала „Васил Левски“ Сливен се провежда първото издание на Blue Stones Cup – турнир по джудо.