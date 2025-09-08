08.09.2025 14:08 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 8 септември, празника Рождество Богородично бе тържествено отбелязан с архиерейска св. Литургия в едноименния манастир в с. Кабиле. Литургията бе възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Атанасий Султанов, клирик на Старозагорска епархия, ст. иконом Евгений Янакиев, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, протойерей Тихон Димитров, архидякон Вартоломей, архидякон Поликарп и дякон Владимир Рогачев.

Песнопенията бяха огласени от иконом Атанас Чулаков, духовен надзорник, г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, г-н Александър Учиков и г-н Щелян Димов.

В чест на храмовия празник в манастира се стекоха многобройни богомолци, сред които и г-н Стефан Стефанов – ктитор на епархийската църква, заедно със своето семейство.

В проповедта си митрополит Арсений подчерта, че раждането на Пресвета Дева Мария е началото на нашето спасение и най-скъпоценното събитие в историята на човечеството, защото чрез Нея идва на света Спасителят Христос.

След светата Литургия бе отслужен водосвет, а духовенство и миряни получиха благословение чрез поръсване със светена вода.

Владиката изказа благодарност на игумения Минодора и сестринството за доброто поддържане на манастира, за духовната грижа и топлото посрещане на многобройните поклонници, като пожела здраве, благоденствие и обилни духовни плодове.

Снимки от св. Литургия