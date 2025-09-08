Сливен, кратки вечерни новини, 08.09.2025 г.

08.09.2025 15:54 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Тотомилионер от Сливен спечели джакпота от 2,9 милиона лева от играта 6/49.

Продължават дейностите по асфалтиране на улици в населени места в община Сливен.

Сливен ще отбележи Седмицата на пожарната безопасност в периода от 8 до 14 септември 2025 г.

На 6 септември младежи от Младежки Общински Съвет към Младежки Дом-Сливен откриха изложба „Младите творят и обединяват“.

С пресконференция в Сливен беше поставено началото на втората Творческа академия за таланти.

Очакваната средна продължителност на живота за населението на област Сливен за периода 2022 - 2024 г. е 73,6 години, което е с 1,9 години повече спрямо предходния период 2021-2023 г.

От 18 до 21 септември в община Сливен ще се проведе XIV кастрационен маратон на дворни кучета и котки.