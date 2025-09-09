СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 09.09.2025

868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно
887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално
926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
981 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
998 14.8.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно
1012 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР НА РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше
1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно
1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
1058 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно/висше
1060 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше
1061 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно
1063 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 1 КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше
1087 01.10.2025 г. 18.09.2025г 20 ОБЩ РАБОТНИК, ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ основно/начално
1088 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно/основно
1089 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно/основно
1090 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН средно/основно
1091 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 БЕТОНДЖИЯ СЛИВЕН средно/основно
1093 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 МАШИНЕ ОПЕРАТОР СТУДЕНО ПРЕСОВАНЕ СЛИВЕН средно/основно
1095 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 САНИТАР СЛИВЕН средно/основно
1096 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
1098 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1099 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 СЕРВИТЬОР СЛИВЕН средно
1100 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 2 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно/основно
1101 01.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ХИГИЕНИСТ СЛИВЕН средно/основно
1110 01.9.2025 г. 30.9.2025 г. 10 РАБОТНИК КОНСЕРВНО ПРОИЗВОДСТВО СЛИВЕН средно/основно
1111 15.9.2025 г. 11.9.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ АКТИВИРАНЕ СЛИВЕН средно
1113 15.9.2025 г. 11.9.2025 г. 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
1117 15.9.2025 г. 09.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ТОПОЛЧАНЕ висше
1119 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ЕЛПЕЩАР СЛИВЕН средно
1120 02.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН средно
1124 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ШЛОСЕРО-ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
1125 03.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ФАДРОМИСТ СЛИВЕН средно
1129 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ СЛИВЕН висше
1130 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ,УЧИЛИЩЕН СЛИВЕН висше
1131 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
1132 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ФВС СЛИВЕН висше
1133 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН средно
1135 10.9.2025 г. 09.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
1136 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ СЛИВЕН висше
1137 17.9.2025 г. 15.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше
1138 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС КЕРМЕН висше
1139 15.9.2025 г. 09.9.2025 г. 2 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА ЖЕЛЮ ВОЙВОДА висше
1140 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
1141 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ-В И К МРЕЖИ СЛИВЕН висше
1142 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА СЛИВЕН висше
1143 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ТЕОРИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ-ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН СЛИВЕН висше
1144 04.9.2025 г. 03.10.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно
1145 16.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ГЕОГРАФИЯ СЛИВЕН висше
1146 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше
1147 15.9.2025 г. 10.9.2025 г. 2 УЧИТЕЛ, ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше
1148 12.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР СЛИВЕН висше