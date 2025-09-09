09.09.2025 08:58 , Людмила Калъпчиева



България ще подпомага усилията на всички страни, които на базата на собствените заслуги са готови за членство в ЕС, да бъдат оценявани по достойнство. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Подгорица след срещата си с президента на Черна гора Яков Милатович. Премиерът Желязков потвърди подкрепата на страната ни за европейския път на Черна гора и приветства амбициозната им програма по темата. Преговорните глави са отворени и се преговаря много интензивно. Трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват нашия балкански дневен ред - въпроси от двустранно естество и разбира се, да се адвокатства пред страни от Европейския съюз, които до известна степен, а и нашата история показва, са скептични към всякакви форми на присъединяване към съюза, добави Желязков. Премиерът припомни, че България години наред страда от това, че беше подготвена за Шенген, но процесът се отлагаше.

Във вътрешнополитически план, попитан от представителите на медиите за думите на президента Румен Радев на празничния 6 септември, министър-председателят Росен Желязков заяви, че Съединението е ден, в който трябва да се говори на цялата нация, дори на тези, които не се харесват. Това е ден на единение, в който нацията трябва да тържествува за това, че е намерила сили да бъде единна не само в териториален, но и в духовен смисъл, категоричен беше премиерът Росен Желязков.