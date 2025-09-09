Нова Загора се потопи в магията на шевицата и традициите

09.09.2025 09:29 , Людмила Калъпчиева

На 6 и 7 септември 2025 г. Нова Загора отново стана център на българските традиции по време на Седмото издание на „Фестивал на шевицата“, организирано от Община Нова Загора и Фондация „История в шевици“. Събитието премина под мотото „Елбетица, олътарѣ и чудото на живота“ и събра майстори на занаяти, колекционери и изпълнители, посветили живота си на съхраняването на българския бит и култура.

Фестивалът бе открит пред НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ от кмета на общината Галя Захариева, която приветства многобройната публика и подчерта значимостта на това, че именно в деня на 140-годишнината от Съединението Нова Загора е домакин на празника. Тя изказа благодарност към Фондация „История в шевици“ и нейния създател Славян Стоянов за приноса към съхранението на родното културно наследство.

Богата програма и пъстри изложби

Двудневната програма впечатли с разнообразие:

Изложби на автентични и възстановени носии от ценни колекции;

Фолклорни изпълнения на певчески групи от региона и страната;

Танцови формации като „Хоро на мегдана“, „Загорчета“ и „Балига“;

Инструментални изпълнения от Дует „Узунови“ и Народния оркестър на ДЮФА „Нашенчета“.

Специално място заеха представянето на книги, прожекцията на филма „Повелителите на Конете“, както и лекциите на историка Любомир Радев и на Славян Стоянов за древността и символиката на българската везбена култура.

Базар и преживяване за сетивата

Централната част на града оживя с пъстър базар, на който посетителите можеха да открият ръчно изработени изделия с народни мотиви – бижута, накити, дрехи и дърворезба. Всеки си тръгна със спомен – материален или емоционален, като символ на магията на фестивала.

Празник на родното

Стотици жители и гости от близо и далеч споделиха радостта от багрите на шевицата, от звученето на българската песен и от красотата на народните танци. Седмото издание на „Фестивал на шевицата“ за пореден път доказа, че шевицата е не просто орнамент, а живо послание за духовност, идентичност и любов към България.