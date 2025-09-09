Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 09.09.2025 г.

09.09.2025 09:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 13 минути | 0

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 08.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 09.09.2025 Г.

Сливен: 41-годишен водач на лек автомобил „Ауди А6“ е хванат да управлява след употреба на алкохол много над допустимото. Проверката е извършена на 8 септември, около 22,00 часа, в град Сливен. Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,67 промила/. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Служители на РУ-Сливен са задържали 46-годишен мъж след сигнал за домашно насилие. Съобщението е получено в 11,00 часа на 8 септември. Задържаният е причинил средна телесна повреда на жената, с която живее на семейни начала в град Сливен. По случаят е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба на златни накити. На 8 септември неизвестен извършител е проникнал в помещение на бул. „Хаджи Димитър“ в гард Сливен и е извършил кражба на златна гривна. Заявената щета е на стойност 1300 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

На 8 септември, около 11,49 часа, на бул. „Илинденско въстание“ в град Сливен, е настъпило пътно произшествие. По първоначални данни инцидентът е станал между лек автомобил „Киа“, управляван от мъж на 66 години и мотоциклет „Ямаха“, управляван от водач на 29 години. Водачът на мотоциклета е починал. Шофьорът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества- пробите са отрицателни. Причината за произшествието е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 7 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /2/, екип на РСПБЗН-Твърдица /1/ и екип на РСПБЗН-Нова Загора /3/. Оказана е техническа помощ при един от сигналите.