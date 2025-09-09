09.09.2025 11:11 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областният управител Чавдар Божурски разпореди проверка на водните обекти в област Сливен. Съгласно Закона за водите, областният управител всяка година назначава междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита извън урбанизираните територии и на водните обекти – язовири, в област Сливен.

Основната цел е да се установи готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и проводимостта на речните корита. В комисията участват представители на Областна администрация Сливен, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен, съответната Басейнова дирекция, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор“ и на общините.

Изготвен е график, утвърден от областния управител Чавдар Божурски. Редът на проверките е публикуван на сайта на Областна администрация Сливен. Той може да бъде разгледан и от прикачения файл.