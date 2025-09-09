09.09.2025 14:36 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Европейски съюз

Цели за 2030 г. за намаляване на хранителните отпадъци

Производителите ще покриват разходите за събиране, сортиране и рециклиране на текстилни отпадъци

Всеки европеец генерира 132 кг хранителни отпадъци и 12 кг отпадъци от облекло и обувки годишно

Във вторник Парламентът даде окончателно зелена светлина на нови мерки за предотвратяване и намаляване на отпадъците от храни и текстил в целия ЕС.

Намаляване на хранителните отпадъци

Актуализираното законодателство ще въведе задължителни цели за намаляване на хранителните отпадъци, които трябва да бъдат постигнати на национално равнище до 31 декември 2030 г.: 10 % в преработката и производството на храни и 30 % на глава от населението в търговията на дребно, ресторантите, услугите за хранене и домакинствата. Тези цели ще бъдат изчислени спрямо количеството, генерирано като средногодишна стойност между 2021 и 2023 г. В съответствие с искането на Парламента, държавите членки на ЕС ще трябва да предприемат мерки, за да гарантират, че икономическите оператори с ключова роля в предотвратяването и генерирането на хранителни отпадъци (които трябва да бъдат определени във всяка държава), улесняват даряването на непродадена храна, която е безопасна за консумация от човека.

Производителите следва да покриват разходите за събиране, сортиране и рециклиране на текстилни отпадъци

Производителите, които предлагат текстилни изделия в ЕС, ще трябва да покриват разходите за тяхното събиране, сортиране и рециклиране чрез нови схеми за отговорност на производителите (РОП), които ще бъдат създадени от всяка държава членка в рамките на 30 месеца от влизането в сила на директивата. Тези разпоредби ще се прилагат за всички производители, включително тези, които използват инструменти за електронна търговия, независимо дали са установени в държава членка на ЕС или извън Съюза. Микропредприятията ще имат една допълнителна година, за да се съобразят с изискванията на новите схеми за РОП.

Новите правила ще обхващат продукти като облекло и аксесоари, шапки, обувки, одеяла, спално бельо, покривки и завеси. По инициатива на Парламента държавите от ЕС могат да създадат схеми за РОП и за производителите на матраци.

Държавите членки следва също така да обърнат внимание на практиките на ултрабързата мода и бързата мода, когато вземат решения относно финансовите вноски към схемите за РОП.

Съгласно правилата за второ четене председателят обяви в пленарната зала, че предложеният акт се счита за приет (позицията вече беше одобрена от Съвета по-рано през лятото).

Следващи стъпки

Законът ще бъде подписан от двамата съзаконодатели, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС. Страните от ЕС ще имат 20 месеца след влизането му в сила, за да транспонират правилата в националното законодателство.

Контекст

През юли 2023 г. Комисията предложи преразглеждане на правилата на ЕС за отпадъците, насочено към хранителните и текстилните отпадъци. Всяка година в ЕС се генерират почти 60 милиона тона хранителни отпадъци (132 кг на човек) и 12,6 милиона тона текстилни отпадъци. Само облеклото и обувките съставляват 5,2 милиона тона отпадъци, което се равнява на 12 кг отпадъци на човек годишно. Смята се, че по-малко от 1 % от всички текстилни изделия в света се рециклират в нови продукти.