На 7 септември в село Загорци за втора поредна година се проведе изложбата „Пътят на шевицата от миналото до наши дни“, организирана от НЧ „Ст. Д. Сербезов – 1928“ със съдействието на Община Нова Загора и Фондация „История в шевици“ – Варна.

Сред официалните гости бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева и заместник-кметовете Нина Генчева, Иванка Михова и Ивайло Енев.

Символика и традиции

Изложбата представи богатото наследство на българската шевица – символ на духовността и културната ни идентичност. В миналото везбата е била задължителна част от подготовката на всяко момиче за бъдещия живот. Днес съхранените орнаменти са ценени не само като произведения на изкуството, но и като носители на символика, свързана със здраве, плодородие, дълголетие и закрила.

Богата програма

Празникът бе допълнен от изпълненията на самодейни състави от общината, сред които:

НЧ „Светлина – 1932“, с. Събрано

НЧ „Искра – 1875“, с. Стоил войвода

Група „Соколчета“ към НЧ „Искра – 1931“, с. Сокол

Танцов състав „Балига“ към НЧ „Светлина – 1872“, с. Кортен

Танцов дует към НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1926“, с. Съдийско поле

В изложбата се включиха и читалища от редица села – Стоил войвода, Съдийско поле, Бял кладенец, Радево, Сокол, Питово, Млекарево, Пет могили, както и индивидуални участници от Стара Загора, Силистра, Смолян, Пловдив, с. Балканци (общ. Стражица), Ямбол и Пирдоп. Творбите бяха оценени от Славян Стоянов, учредител на Фондация „История в шевици“.

Финален акцент

Събитието завърши с концерт на Дует „Тракийски ритъм“ от Стара Загора, които зарадваха публиката със своите изпълнения и създадоха истински празнична атмосфера.