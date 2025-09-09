09.09.2025 14:45 , Людмила Калъпчиева

За втора поредна година каяк клубът в Нова Загора отбеляза Съединението на Княжество България и Източна Румелия със спортни игри за деца и юноши край река Тунджа.

На 6 септември се проведе надпревара по майсторско управление на велосипед. При най-малките участници – деца до шест години, първо място спечели Матео Колев (4 г.), а при юношите победител стана Ники Йончев (10 г.).

В оспорваното състезание по управление на каяк със своите умения се открои и Дани Петров (20 г.).

Всички участници и присъстващи деца получиха награди и лакомства, осигурени от Община Нова Загора, които допълниха празничната атмосфера и направиха деня още по-специален.